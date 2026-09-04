Экс-министр связи РФ Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела о финансовой пирамиде Finiko. По версии следствия, он организовал преступное сообщества и украл более 5 млрд рублей у вкладчиков.
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