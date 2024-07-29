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Al Manar: Израиль обстрелял из артиллерии 15 населенных пунктов в Ливане

Al Manar: Израиль обстрелял из артиллерии 15 населенных пунктов в Ливане

Армия обороны Израиля соверщила обстрел из тяжелой артиллерии 15 населенных пунктов на востоке и юге Ливана после угроз в адрес движения «Хезболла», которое израильские власти обвинили в обстреле Голанских высот.

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