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НХЛ. «Ванкувер» выиграл у «Лос-Анджелеса»

«Ванкувер» победил «Лос-Анджелес» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. НХЛ Регулярный чемпионат Ванкувер – Лос-Анджелес – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) Дата проведения 19 ноября, 06.

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