Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Киеву-то уже наплевать

Киеву-то уже наплевать

Дмитрий Лекух «В шахматах подобного рода позиции принято определять как цугцванг: если позволить BlackRock и их партнёрам получать деньги через Киев, то это мгновенно становится известно всем мировым СМИ.

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