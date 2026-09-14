«Русская община» преподала жесткий урок азербайджанцу Гасану, который угрожал соседям по даче и раздевался перед ними

История о том, как безнаказанность и дешевые понты разбиваются о суровую мужскую солидарность. Выходец из Азербайджана по имени Гасан решил, что дачи под Ярославлем — это его личный участок, где можно безнаказанно сливать нечистоты к соседям, снимать штаны и и угрожать женщинам.
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Сжечь нахуй его дом.
Навинтили маловато. Хорошо бы - двоечку (хотя бы). В целом, молодцы парни.✊
Всё идёт к тому, что местных скоро начнут просто массово убивать. А что? Диаспора отмажет. Тем паче полицейских не славян всё больше и больше.
Штаны снимал? На камеру? Вот на камеру следовало бы и выпороть, а экзекуцию выложить в И-нет. Гордому "джигиту" после такого останется только повеситься.
В своем ауле он так себя вести не посмел бы. Там другие правила и обычаи. Был бы избит и, если бы остался жив, изгнан. Поэтому и он, и многие такие же уроды, приехали к нам, будучи, не без оснований, уверенными в корыстолюбии властей и мягкости законов, написанных прозападными либералами.
Этим не душеспасительные беседы нужны. Этих надо пороть. Публично1 На площади! Русского языка они не поймут.
Ну а что эта самая «Община»? Ну, приехали. Ну, вежливо поговорили. Погрозили пальчиком. Уехали... Травоядно как- то.
А впрочем, такие персонажи и среди русских не редкость....
Странный вопрос: "Да, статья. Почему полиция не реагирует?!". Полиция занята - плов кушает в рыгаловке Гасана ( или в рыгаловке его соплеменника, суть не важна.)
... пинками в свой вонючий аул , пожизненно запретив посещать РОССИЮ!!!