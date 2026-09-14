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Медвежий угол

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«Русская община» преподала жесткий урок азербайджанцу Гасану, который угрожал соседям по даче и раздевался перед ними

«Русская община» преподала жесткий урок азербайджанцу Гасану, который угрожал соседям по даче и раздевался перед ними

История о том, как безнаказанность и дешевые понты разбиваются о суровую мужскую солидарность. Выходец из Азербайджана по имени Гасан решил, что дачи под Ярославлем — это его личный участок, где можно безнаказанно сливать нечистоты к соседям, снимать штаны и и угрожать женщинам.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Karmadon
Karmadon

Штаны снимал? На камеру? Вот на камеру следовало бы и выпороть, а экзекуцию выложить в И-нет. Гордому "джигиту" после такого останется только повеситься.

Профиль пользователя Наталия
Наталия

В своем ауле он так себя вести не посмел бы. Там другие правила и обычаи. Был бы избит и, если бы остался жив,  изгнан. Поэтому и он, и многие такие же уроды, приехали к нам, будучи, не без оснований, уверенными в корыстолюбии властей и мягкости законов, написанных прозападными либералами.

Профиль пользователя Sergey Ivanov
Sergey Ivanov

Этим не душеспасительные беседы нужны. Этих надо пороть. Публично1 На площади! Русского языка они не поймут.
Ну а что эта самая «Община»? Ну, приехали. Ну, вежливо поговорили. Погрозили пальчиком. Уехали... Травоядно как- то.
А впрочем, такие персонажи и среди русских не редкость....

Профиль пользователя Сергей
Сергей

Странный вопрос: "Да, статья. Почему полиция не реагирует?!". Полиция занята - плов кушает в рыгаловке Гасана ( или в рыгаловке его соплеменника, суть не важна.)