«Русская община» преподала жесткий урок азербайджанцу Гасану, который угрожал соседям по даче и раздевался перед ними

История о том, как безнаказанность и дешевые понты разбиваются о суровую мужскую солидарность. Выходец из Азербайджана по имени Гасан решил, что дачи под Ярославлем — это его личный участок, где можно безнаказанно сливать нечистоты к соседям, снимать штаны и и угрожать женщинам.