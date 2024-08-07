Это выглядело пугающе: что известно о состоянии сына Джоли после аварии

Свидетельница рассказала об аварии. Сын Джоли был серьезно ранен LEGION-MEDIAДо сих пор о ДТП, приключившемся с Паксом Тьеном, 20-летним сыном Анджелины Джоли, было известно только в самых общих чертах — со слов врачей «скорой помощи» и представителей полиции.
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