Это выглядело пугающе: что известно о состоянии сына Джоли после аварии

Свидетельница рассказала об аварии. Сын Джоли был серьезно ранен LEGION-MEDIAДо сих пор о ДТП, приключившемся с Паксом Тьеном, 20-летним сыном Анджелины Джоли, было известно только в самых общих чертах — со слов врачей «скорой помощи» и представителей полиции.