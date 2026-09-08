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Sobakaru

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Алена Долецкая — кутюрье Илье Мигмуну: «Кутюр — это экстаз!»

Алена Долецкая — кутюрье Илье Мигмуну: «Кутюр — это экстаз!»

Императрица глянца и принц новой русской моды устроили эпическую примерку и поговорили о Маккуине, фэшн-бессознательном и жизни в регистре кутюра.

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