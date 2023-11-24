Первая степень опасности присвоена метеоусловиям в Чите

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Чите, об этом сообщатся в Telegram-канале Минприроды.Условия для накопления загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, по данным ведомства, сохранится до 14 часов 24 ноября.
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