Историк рассказал, что нашли в записях алхимика, который по документам прожил 148 лет: он создавал эликсир

Модест

История напоминает вечного жида Агасфера. Может это генетическое отклонение, а может действительно снадобье работает. Тот древний китаец тоже с какими-то травками мутил больше двух веков. Для всех правительств долгожительство очень невыгодно в плане социалки, так же, как и бесплатная энергия Теслы из атмосферного эфира. Человечество свернуло на техногенную дорожку, а могло бы пойти по духовной. Впрочем, не в первый раз. Всякие древние мегалиты нам кричат об этом, но мы слепы и глухи - потому что нам так удобно и не надо менять фальшивую научную картину мира. Точно так же племена, живущие сейчас в родо-племенном строе, не хотят принимать картину и философию современного мира, ибо это рушит основы их мировоззрения. Ветхий Завет говорит нам, что самый 1-й человек Адам был сотворен в 3760 г. до н. э. И прожил он 930 лет. Но мы же не хотим этого видеть, нам это неудобно, как тем дикарям из каменного века в современных джунглях.