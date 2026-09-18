4 Charged With Fraud Involving Millions Of Taxpayer Dollars For Homelessness Aid Authored by Jacki Thrapp via The Epoch Times, Federal prosecutors in California on Sept.
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