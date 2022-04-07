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Липецкие школьники и студенты приняли участие в историко-правовом квесте «Семейные реликвии»

Липецкие школьники и студенты приняли участие в историко-правовом квесте «Семейные реликвии»

Отдел торжественной регистрации брака на улице Ленина областного центра вновь открыл свои двери для липецких подростков, которые стали участниками исторического квеста «Семейные реликвии».

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