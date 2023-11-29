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Нижегородская правда

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Три выпускника ННГАСУ поучаствовали во Всероссийской выставке-форуме «Отлично!»

Три выпускника ННГАСУ поучаствовали во Всероссийской выставке-форуме «Отлично!»

Трое выпускников-отличников Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) — Дмитрий Баринов (дипломная работа «Проблема реставрации нижегородских культовых построек периода классицизма первой половины XIX века»), Алла Хмелева (дипломная работа «Развитие территории на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде») и Мария Предтеченская (дипломная работа «Особенности реконструкции и современного использования православных островных монастырей») – в эти дни принимают участие в крупнейшем мероприятии, объединяющем лучших выпускников кафедр архитектуры и дизайна российских вузов — VI Всероссийской выставке-форуме «Отлично!».

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