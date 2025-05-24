Израиль значительно увеличил военный контингент в секторе Газа

Все регулярные пехотные и бронетанковые бригады для проведения расширенной наземной операции ввела армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в сектор Газа, 24 мая передает радио «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на пресс-службу Южного командования армии.
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