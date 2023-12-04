Астрономы хотят бороться с помехами от радиотумана Земли

В рамках гранта Национального научного фонда США в размере $510 000 ученые из Университета Западной Виргинии проводят исследования по разработке методов и алгоритмов, способных обнаруживать и классифицировать радиосигналы, помогая астрономам избежать помех, не связанных с космическим пространством.
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