Олимпийский чемпион Батыргазиев завоевал первый профессиональный пояс IBA

Global look press / Ou Dongqu Олимпийский чемпион по боксу россиянин Альберт Батыргазиев одержал победу над кубинцем Ласаро Альваресем и завоевал первый профессиональный пояс Международной боксерской ассоциации (IBA).
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