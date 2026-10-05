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Царьград

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"Зима Судного дня": Киеву обещают 4 часа света в сутки

"Зима Судного дня": Киеву обещают 4 часа света в сутки

По данным Минобороны России, высокоточным оружием и беспилотниками был атакован крупный центр обработки данных компании «Водафон» в Киеве — он использовался для координации действий ВСУ и оперативной передачи разведданных.

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