"Несгибаемый патриот": Стало известно о смерти декана МГУ Добренькова

Поступила весть о смерти Владимира Ивановича Добренькова. Декана МГУ называют "несгибаемый патриот".Стало известно о смерти основателя социологического факультета МГУ, декана этого факультета в течение многих лет, известного русского учёного и преподавателя Владимира Ивановича Добренькова.