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Царьград

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"Несгибаемый патриот": Стало известно о смерти декана МГУ Добренькова

"Несгибаемый патриот": Стало известно о смерти декана МГУ Добренькова

Поступила весть о смерти Владимира Ивановича Добренькова. Декана МГУ называют "несгибаемый патриот".Стало известно о смерти основателя социологического факультета МГУ, декана этого факультета в течение многих лет, известного русского учёного и преподавателя Владимира Ивановича Добренькова.

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