В СЦКК ДНР заявили о гибели мирных жителей в результате обстрела со стороны ВСУ

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР) сообщили о гибели мирных жителей в результате обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, информирует ТАСС.