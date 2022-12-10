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В СЦКК ДНР заявили о гибели мирных жителей в результате обстрела со стороны ВСУ

В СЦКК ДНР заявили о гибели мирных жителей в результате обстрела со стороны ВСУ

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР) сообщили о гибели мирных жителей в результате обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, информирует ТАСС.

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