США испытали новую авиабомбу для поражения кораблей

Американские Военно-воздушные силы провели у побережья Флориды испытания новой версии малозатратного противокорабельного боеприпаса QUICKSINK, который предназначен для быстрой нейтрализации надводных целей, сообщает пресс-служба исследовательской лаборатории ВВС (AFRL).
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