Россия и Грузия ведут работу по восстановлению дипотношений

Правительства Грузии и России ведут активную работу по восстановлению дипотношений и открытию грузинского посольства в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи».
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