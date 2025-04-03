Открыли сезон

Снято в селе Зеленец в Коми. Запись с регистратора пострадавший выложил сам. "Я подготовил эндурик к сезону, так что с открытием", - написал молодой человек в воскресенье, а уже во вторник, 1 апреля, он вместе с пассажиром отрабатывал падение.