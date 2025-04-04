В детском саду номер 5 прошло мероприятие "Мама, папа, я - футбольная семья"!🏆 Семь семей приняли участие в этом замечательном событии, организованном в рамках Всероссийского Фестиваля Футбол в школе.
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В детском саду номер 5 прошло мероприятие "Мама, папа, я - футбольная семья"!🏆 Семь семей приняли участие в этом замечательном событии, организованном в рамках Всероссийского Фестиваля Футбол в школе.