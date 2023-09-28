Пограничники отразили попытку прорыва диверсантов в Белгородскую область

Оперативный штаб Белгородской области прокомментировал распространяемую в соцсетях информацию о заходе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вблизи населенных пунктов Староселье и Теребрено Краснояружского района, граничащего с Сумской областью Украины.
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