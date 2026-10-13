В Гродненской области клещи покусали 1,1 тыс. человек за сентябрь

В сентябре в Гродненской области из-за присасывания клещей к медикам обратились более 1,1 тыс. человек, что вдвое превышает показатель за аналогичный месяц прошлого года, при этом 65,5% случаев произошли в лесах.
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