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Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Роттах-Эгерн»

«Бавария» проведет товарищеский матч против любительского клуба «Роттах-Эгерн». Товарищеский матч «Бавария» Германия – «Роттах-Эгерн» Германия  – 19:00 «Бавария» (стартовый состав):  Ульрайх, Ким Мин Чжэ, Бишоф, Пальинья, Ибрагимович, Боэ,  Фелипе Чавес, Кардосо, Зиб, Мануба, Павич.

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