В Санкт-Петербурге скончался писатель-фантаст Николай Ютанов

Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени Вавилова Андрей Ермолаев сообщил на своей странице ВКонтакте, что в северной столице скончался писатель-фантаст Николай Ютанов .
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