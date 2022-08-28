Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Молодцы ребятаКонкурс «Полевая ...
  • Владимир Алтайцев
    Сволочь пиндосская, падаль геббельсовская  ты, гибрид смердящего гиеноскунса. ЧТС, Тихановская  шлюха.В Белоруссии кома...
  • Надежда Владыка
    Только такая мерзость как такая гадюка будет воюет против своего народа и истории, но всё списывают на Лукашенко, они...В Белоруссии кома...

В китайском городе Муданьцзян ввели локдаун: за три дня все жители должны сдать ПЦР-тест

В китайском городе Муданьцзян ввели локдаун: за три дня все жители должны сдать ПЦР-тест

В городе Муданьцзян соседней с Приморским краем китайской провинции организовали массовое ПЦР-тестирование населения после выявления одного случая заболевания COVID-19 в Харбине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх