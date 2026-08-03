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Воронежские новости

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ИИ меняет рынок труда: спрос на GenAI-навыки вырос в 5 раз за два года

ИИ меняет рынок труда: спрос на GenAI-навыки вырос в 5 раз за два года

Анализ 40 млн вакансий показывает, как ИИ меняет требования работодателейВ преддверии Восточного экономического форума, в повестке которого особое внимание уделено кадровому потенциалу страны, Центр макроэкономических исследований Сбербанка представил исследование о том, как генеративный искусственный интеллект меняет российский рынок труда.

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