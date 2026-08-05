Киев распространяет информацию об оперативной замене снесенных пролетов, но на самом деле поезда пустили в обход через Молдову Радомир Маркуш Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press «Свободная Пресса» продолжает детальный разбор ударов возмездия по тыловой и логистической инфраструктуре Украины.