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Новости экономики России

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Лучше рынка смотрятся акции банковского сектора

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 в условиях спокойного макроэкономического фона продолжал снимать среднесрочную перекупленность.

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