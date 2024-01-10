Петербургский инженер наладил производство антидроновых пушек для СВО

Ему пригодились знания, полученные в Самарском радиотехническом университете. Петербургский инженер-радиотехник Сергей Чмыхун наладил производство антидроновых ружей для участников СВО, передаёт РИА Новости.
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