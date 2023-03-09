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Медведев назвал версию подрыва «Северных потоков» проукраинской группой тупой пропагандой США, которой не верят даже европейцы

Медведев назвал версию подрыва «Северных потоков» проукраинской группой тупой пропагандой США, которой не верят даже европейцы

Дмитрий Медведев назвал версию о том, что газопроводы «Северный поток» взорвала проукраинская группа, тупой пропагандой Соединенных Штатов, которой не верят даже европейцы.

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