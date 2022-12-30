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«Ливерпуль» выиграл 4 матча подряд в АПЛ и занимает 6-е место

«Ливерпуль» выиграл 4 матча подряд в АПЛ и занимает 6-е место

«Ливерпуль» одержал 4 победы подряд в АПЛ. В 18-м туре Премьер-лиги команда Юргена Клоппа обыграла «Лестер» со счетом 2:1.

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