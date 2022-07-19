«Ракув» – «Астана». Где и во сколько покажут матч Лиги конференций в Казахстане

«Астана» на выезде сыграет первый матч во 2-м раунде Лиги конференций против польского «Ракува». Игра начнется в ночь с 21-го на 22 июля в 01:00 по времени Нур-Султана.
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