RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Не надоело по тюрьмам заграничным сидеть?Без объяснения пр...
  • Валентин Щербаков
    Как долго еще будет продолжаться этот стыд и срам с нашими спортсменами и не только в ФИДЕ. Может быть пора отправлят...Дворкович отказал...
  • Игорь Васиков
    Аналитик херов...Аналитик усомнилс...

Дворкович отказался вести заседание по вопросу допуска россиян на генассамблее ФИДЕ

Дворкович отказался вести заседание по вопросу допуска россиян на генассамблее ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил, что не будет вести заседание генеральной ассамблеи организации, где будет рассматриваться вопрос возвращения россиян на турниры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
Как долго еще будет продолжаться этот стыд и срам с нашими спортсменами и не только в ФИДЕ. Может быть пора отправлять очень ретивых русофобов к праотцам, они этого заслужили.....
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх