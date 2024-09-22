Дворкович отказался вести заседание по вопросу допуска россиян на генассамблее ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил, что не будет вести заседание генеральной ассамблеи организации, где будет рассматриваться вопрос возвращения россиян на турниры.
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