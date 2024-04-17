Вместо акаций на Арбате вырастут клены 🌳🌳🌳 В городе продолжается месячник по благоустройству. Работники хозслужбы приступили к уборке ветвей, которые были спилены во время коронации деревьев.
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Вместо акаций на Арбате вырастут клены 🌳🌳🌳 В городе продолжается месячник по благоустройству. Работники хозслужбы приступили к уборке ветвей, которые были спилены во время коронации деревьев.