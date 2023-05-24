Военное обозрение

3 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Федоров
    "Глава СВР посоветовал англосаксам убираться ..."  откуда у нас берутся такие мудрые главы? Вот так и живём!Глава СВР посовет...
  • Валентин Воробьев
    А фигушки они там захватятАмериканский воен...
  • Николай Кучков
    Когда же конец этой сучке будет!!?Хиллари Клинтон: ...

Латвия и Эстония планируют совместно закупить немецкую зенитную систему IRIS-T SLM

Латвия и Эстония планируют совместно закупить немецкую зенитную систему IRIS-T SLM

Прибалтийские лимитрофы не имеют собственной системы ПВО/ПРО, полагаясь в этом на своих союзников из НАТО, но в скором времени эта ситуация может быть исправлена.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх