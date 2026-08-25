В Смоленске аварийно-диспетческая служба будет оказывать адресную помощь

К этой работе местные власти подключат территориальные управления по Смоленску Новая аварийно-диспетчерская служба, сейчас создаваемая в Смоленске и запускаемая этой осенью, будет оказывать жителям областного центра адресную помощь.
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