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Смоленск 2.0

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В Смоленске аварийно-диспетческая служба будет оказывать адресную помощь

В Смоленске аварийно-диспетческая служба будет оказывать адресную помощь

К этой работе местные власти подключат территориальные управления по Смоленску Новая аварийно-диспетчерская служба, сейчас создаваемая в Смоленске и запускаемая этой осенью, будет оказывать жителям областного центра адресную помощь.

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