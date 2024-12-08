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Салливан: американские ракеты ATACMS не изменят ход конфликта на Украине

Салливан: американские ракеты ATACMS не изменят ход конфликта на Украине

Применение Киевом американских ракет ATACMS в ходе конфликта на Украине не окажет существенного влияния на его ход и результат, считает помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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