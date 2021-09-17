Зарубежная прессаПолитика«Скотобойня под открытым небом»Традиционная охота на китообразных на Фарерских островах вызвала у многих негодование, сообщает Das Erste.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиталийЭто и есть Европа!!! с их дерьмократией, добротой, благородством...Морды зверей благороднее,чем эти "лица" лицемеров и врунов!ЕБЕлена Бресловапроклятия всем участникам этой бойни, пусть их настигнет небесная кара и быстро! и чтоб умирали также мучительно, уроды!Виктор ШиховцевПросвещённый мир замечает только белух в российских бассейнах, а эту скотобойню они одобряют!Комментировать
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