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«Скотобойня под открытым небом»

«Скотобойня под открытым небом»

Традиционная охота на китообразных на Фарерских островах вызвала у многих негодование, сообщает Das Erste.

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Виталий
Это и есть Европа!!! с их дерьмократией, добротой, благородством...Морды зверей благороднее,чем эти "лица" лицемеров и врунов!
Елена Бреслова
проклятия всем участникам этой бойни, пусть их настигнет небесная кара и быстро! и чтоб умирали также мучительно, уроды!
Виктор Шиховцев
Просвещённый мир замечает только белух в российских бассейнах, а эту скотобойню они одобряют!

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