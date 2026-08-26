В СПЧ рассказали, как нужно поступать с неисправимыми хулиганами в школах

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью ТАСС заявил, что введение процедуры отчисления из школы за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов от посягательств хулиганов.
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