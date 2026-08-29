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В Нигере мятежники попытались проникнуть к сотрудникам посольства России

В Нигере мятежники попытались проникнуть к сотрудникам посольства России Минувшей ночью в столице Нигера группа злоумышленников попыталась.

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