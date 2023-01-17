Александр Спиридонов: «Газификация Вельского района продолжается»

В 2022 году в Вельском районе по программе догазификации подведены трубы к 430 домовладениям. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов по итогам рабочей поездки в Вельский район.
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