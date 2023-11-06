Учёные назвали 3 возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны

В BMJ рассказали, кому стоит категорически отказаться от спиртногоБританский научный журнал BMJ поделился результатами исследования, проведённого австралийскими учёными из университета Нового Южного Уэльса.
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