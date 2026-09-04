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Воронежский онкоцентр осваивает ИИ: обучение завершено, впереди — практика

Воронежский онкоцентр осваивает ИИ: обучение завершено, впереди — практика

В Воронежском научно-клиническом онкоцентре завершился основной блок системного обучения сотрудников работе с искусственным интеллектом — медучреждение стало первым в регионе, где персонал прошёл такую подготовку.

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