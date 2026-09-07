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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок Федерации. Шарапова, Царегородцева, Галкина, Бершадская, Пашко, Шепелева, Гориславская представят короткие программы

8 сентября фигуристки покажут короткие программы на этапе Кубка Федерации в Санкт-Петербурге.  Кубок Федерации 1-й этап Санкт-Петербург Девушки, КМС Короткая программа Начало – 12.

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