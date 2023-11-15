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«Суперкубок – это национальный праздник». Адам Сильвер хочет, чтобы освещение НБА в СМИ стало более похожим на НФЛ

Комиссионер НБА Адам Сильвер считает, что освещение НБА в СМИ должно быть более похожим на НФЛ. «Исторически сложилось так, что если бы вы спросили случайных болельщиков: «Будете ли вы смотреть финал НБА?», они бы ответили: «А кто будет в нем играть?» Но если вы спросите фанатов НФЛ, будут ли они смотреть Суперкубок, они бы никогда не ответили: «Только если в нем будут участвовать «Джайентс».

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