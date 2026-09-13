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Призывая затормозить разработку ИИ лидеры отрасли лукавят

Призывая затормозить разработку ИИ лидеры отрасли лукавят

При нынешних подходах фундаментально решить присущие современным ИИ-разработкам проблемы безопасности невозможно, поэтому заявления ведущих разработчиков о необходимости приостановить гонку в этой отрасли, являются лицемерием, и имеют иные цели, 13 сентября считает IT-редакция ИА Красная Весна.

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