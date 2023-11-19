НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Коннор забросил 14-ю шайбу в сезоне и возглавил гонку снайперов НХЛ. У Мэттьюса, Кучерова, Райнхарта и Босера по 13 голов

Коннор забросил 14-ю шайбу в сезоне и возглавил гонку снайперов НХЛ. У Мэттьюса, Кучерова, Райнхарта и Босера по 13 голов

Американец отличился в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (5:2).  На его счету стало 14 шайб в 17 играх при 22 очках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх