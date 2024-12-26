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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Обзор игрового QD-Mini-LED 4K-монитора Acer Predator X32Q FS: вся сила в подсве...

Новая статья: Обзор игрового QD-Mini-LED 4K-монитора Acer Predator X32Q FS: вся сила в подсве...

Новая статья: Обзор игрового QD-Mini-LED 4K-монитора Acer Predator X32Q FS: вся сила в подсветке!Вышедшая на рынок игровых мониторов технология OLED резко поменяла планы многих производителей, да и пользователи с большим интересом наблюдают за развитием «органики».

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